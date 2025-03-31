Омск-Информ
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·Общество

Горожане опубликовали видео в соцсетях.
Жители микрорайона Берегового в Советском округе Омска сообщили в соцсетях об опасном разрушающемся здании. Процесс разрушения они сняли на видео.
– Неподалеку от школы № 160 разрушается строение. Рядом постоянно находятся люди, в том числе дети, – отмечает автор поста.
Школа № 16 располагается по адресу: Пролетарская, 3. Адрес разрушающегося здания омичи не уточняют. Однако, судя по видео, речь идет об аварийном здании по адресу: Пролетарская, 6. Это деревянная двухэтажка 1979 года постройки.
Напомним, 28 марта в Омске рухнул аварийный дом на улице Звездова. При этом смертельные травмы получил мужчина. В этой связи Следственный комитет завел на чиновников уголовное дело о халатности.
·Общество

Горожане опубликовали видео в соцсетях.
Жители микрорайона Берегового в Советском округе Омска сообщили в соцсетях об опасном разрушающемся здании. Процесс разрушения они сняли на видео.
– Неподалеку от школы № 160 разрушается строение. Рядом постоянно находятся люди, в том числе дети, – отмечает автор поста.
Школа № 16 располагается по адресу: Пролетарская, 3. Адрес разрушающегося здания омичи не уточняют. Однако, судя по видео, речь идет об аварийном здании по адресу: Пролетарская, 6. Это деревянная двухэтажка 1979 года постройки.
Напомним, 28 марта в Омске рухнул аварийный дом на улице Звездова. При этом смертельные травмы получил мужчина. В этой связи Следственный комитет завел на чиновников уголовное дело о халатности.