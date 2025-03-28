Омск-Информ
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·Происшествия

Один из омичей скончался, потому что на него рухнул дом.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц администрации Омска. Чиновников подозревают в халатности, повлекшей смерть человека.
Напомним, сегодня утром рухнул аварийный дом на улице Звездова. В момент обрушения внутри был мужчина. Он получил травмы, от которых скончался в машине скорой помощи. 
– Неустановленные должностные лица администрации Омска, достоверно зная, что данное нежилое здание находится в аварийном состоянии, ненадлежащим образом выполняли свои должностные обязанности, не обеспечили консервацию объекта, его ограждение, охрану, исключение проникновения людей, что привело к обрушению на мужчину потолка и к его смерти, – считают следователи.
Кто конкретно может понести наказание, пока неизвестно.
·Происшествия

Один из омичей скончался, потому что на него рухнул дом.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц администрации Омска. Чиновников подозревают в халатности, повлекшей смерть человека.
Напомним, сегодня утром рухнул аварийный дом на улице Звездова. В момент обрушения внутри был мужчина. Он получил травмы, от которых скончался в машине скорой помощи. 
– Неустановленные должностные лица администрации Омска, достоверно зная, что данное нежилое здание находится в аварийном состоянии, ненадлежащим образом выполняли свои должностные обязанности, не обеспечили консервацию объекта, его ограждение, охрану, исключение проникновения людей, что привело к обрушению на мужчину потолка и к его смерти, – считают следователи.
Кто конкретно может понести наказание, пока неизвестно.