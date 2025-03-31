Для дальнейшей эксплуатации этих объектов необходимо провести экологический мониторинг.

В августе – сентябре текущего года в Омске будут проверять площадки, на которых размещены снежные полигоны. Как сообщил мэр города Сергей Шелест, в рамках экологического мониторинга специалисты проверят почву на содержание нефтепродуктов и тяжелых металлов. Это необходимо для дальнейшей эксплуатации объектов.

За минувшую зиму с дорог, мест общего пользования, территорий предприятий и организаций, а также частных домовладений было вывезено около 969 тыс. куб. м снега. После того как он растает, полигоны очистят от мусора, а въезды на них опечатают.