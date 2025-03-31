Омск-Информ
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·Общество

Ее не будет в течение 10 часов.
На завтра, 1 апреля, Омский водоканал запланировал ремонт сетей. В связи с этим некоторым омичам, живущим в Ленинском округе, отключат холодную воду.
С 10:00 до 20:00 часов воды не будет в домах по адресам: Рождественского, 2, 5, 5а, 7, 9, 6, 6а; 4, к. 1. Машина с питьевой водой будет стоять около дома № 9.
·Общество

Ее не будет в течение 10 часов.
На завтра, 1 апреля, Омский водоканал запланировал ремонт сетей. В связи с этим некоторым омичам, живущим в Ленинском округе, отключат холодную воду.
С 10:00 до 20:00 часов воды не будет в домах по адресам: Рождественского, 2, 5, 5а, 7, 9, 6, 6а; 4, к. 1. Машина с питьевой водой будет стоять около дома № 9.