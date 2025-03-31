Как выбрать продукты для укрепления организма и улучшения самочувствия.

Для поддержания здоровья важно включать в рацион продукты, богатые аминокислотами, заявил врач-токсиколог Михаил Кутушов. Эксперт также акцентировал внимание на значении клетчатки, которую можно получить из фруктов и овощей.

– Прежде всего необходимы белки – это строительный материал для клеток и тканей, они участвуют в синтезе гормонов, ферментов и антител, необходимых для нормального функционирования всех систем организма. Основными источниками полноценных белков являются мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты и бобовые, – сказал Кутушов в комментарии изданию «Лента.Ru». – Важно отметить, что белки животного происхождения содержат все необходимые аминокислоты, в то время как растительные белки могут быть неполноценными.

Кроме того, как отметил врач, организм нуждается в сложных углеводах, которые обеспечивают его энергией. Эти вещества, по его словам, присутствуют в продуктах из цельного зерна, овощах и бобовых. Важную роль играет и клетчатка, которая в большом количестве содержится в овощах и фруктах и способствует правильному функционированию кишечника.

– Жиры важны как источник энергии, а также как важный элемент в синтезе гормонов, витаминов, в нормальной работе мозга и нервной системы. Необходимы именно ненасыщенные жиры – это растительные масла, авокадо, жирная рыба. Не стоит забывать и о молочных продуктах, которые являются источником белка, витаминов, а также кальция, необходимого для зубов и костей, – рассказал эксперт.

Кроме того, Кутушов напомнил, что вода играет ключевую роль в рационе, взрослому человеку необходимо употреблять ее в количестве 1,5–2 литра в сутки. Сюда входит не только питьевая вода, но и жидкость, получаемая из пищи.