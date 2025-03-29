Омск-Информ
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·Общество

Это связано с нестабильными погодными условиями.

Накануне, 28 марта, в Омске стартовал сезон катания на электросамокатах. Кикшеринговый сервис Whoosh предупредил пользователей: в случае ухудшения погодных условий омичи не смогут пользоваться самокатами в ночные часы и рано утром.

– Погода сейчас нестабильна. В случае значительных осадков или кратковременного похолодания ночью и утром самокаты будут недоступны до улучшения погодных условий. Вся актуальная информация будет отображена в мобильном приложении, – говорится в сообщении компании.

Минувшей ночью температура воздуха в Омске опускалась ниже 0 градусов. Предстоящей ночью ожидается плюсовая температура.

·Общество

Это связано с нестабильными погодными условиями.

Накануне, 28 марта, в Омске стартовал сезон катания на электросамокатах. Кикшеринговый сервис Whoosh предупредил пользователей: в случае ухудшения погодных условий омичи не смогут пользоваться самокатами в ночные часы и рано утром.

– Погода сейчас нестабильна. В случае значительных осадков или кратковременного похолодания ночью и утром самокаты будут недоступны до улучшения погодных условий. Вся актуальная информация будет отображена в мобильном приложении, – говорится в сообщении компании.

Минувшей ночью температура воздуха в Омске опускалась ниже 0 градусов. Предстоящей ночью ожидается плюсовая температура.