«Магнитка» превосходила «ястребов» в движении, мощно давила, но омичи все выдержали.

Умеют терпеть и держать нервы под контролем, а также индивидуальное мастерство лидеров в решающие моменты – вот за счет чего «Авангард» выиграл два стартовых матча серии против действующего чемпиона, магнитогорского «Металлурга». Такое мнение выразил хоккейный обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Первый матч в Магнитогорске омичи выиграли со счетом 4:1, во втором дважды отыгрывались и вырвали победу в овертайме (3:2). Теперь серия переезжает в Омск, и у «ястребов» хорошие шансы сделать решающий вклад в общую победу над чемпионом.

– «Металлург» показал высочайшие скорости, местами совершенно чумовое давление в чужой зоне, быстрый переход из обороны в атаку, здоровую агрессию в каждой смене. Всего этого великолепия должно было хватить для победы против, наверное, любого соперника. Кроме нынешнего «Авангарда». Омичи показали, что умеют терпеть и держать нервы под контролем. Когда же дело доходит до решающих минут, то на первый план выходит превосходство не в движении и «физике», а в индивидуальном мастерстве лидеров, – отметил Зислис. – Не слишком пока заметный в серии Владимир Ткачев оказался в нужном месте когда надо. Это большой талант, который не натренируешь и за полгода не разовьешь.

Об умении терпеть и гнуть свою линию в победной раздевалке «Авангарда» говорил и его главный тренер Ги Буше. Он похвалил команду за дисциплину, трудолюбие и поддержку игроками друг друга.