«Ястребы» забрали оба матча на площадке соперника, показав классный хоккей.

Сегодня, 28 марта, «Авангард» сыграл второй матч в плей-офф против «Металлурга» в Магнитогорске.

В начале первого периода счет открыли хозяева, но нападающий Николай Прохоркин сравнял счет с хозяевами льда. В конце первого отрезка счет составил 1:1.

Во втором периоде «Металлург» забросил вторую шайбу. Не отставали и омичи: нападающий Рид Буш сравнял счет,2:2.

В третьем периоде не отличилась ни одна из команд, потому игра перетекла в овертайм. В этом решающем моменте победную шайбу забросил нападающий Владимир Ткачев. Итоговый счет матча составил 3:2. Таким образом «ястребы» выиграли вторую игру в плей-офф.

Этот матч стал самым длинным в этом сезоне КХЛ, составив 73 минуты 56 секунды. В целом встреча запомнится ожесточенным противостоянием команд, множеством стычек между хоккеистами и соответственно удалений.

Следующая игра между «Авангардом» и «Металлургом» состоится в Омске в воскресенье, 30 марта.