Он похитил алкоголь.

В Октябрьском округе Омска произошло разбойное нападение. Как сообщили в полиции, вечером в супермаркет на улице 5-й Кордной зашел мужчина. Он взял с витрины две бутылки дорогого алкоголя и попытался уйти, не заплатив.

Продавцы сделали замечание и попытались задержать его на улице. Однако омич достал нож и стал угрожать, после чего сбежал.

По записям с камер сотрудники полиции узнали нападавшего. Им оказался 36-летний ранее неоднократно судимый мужчина.

Его задержали дома и поместили под стражу. Омичу грозит лишение свободы на срок до 10 лет.