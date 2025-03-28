Дорогу планируют привести в порядок к 2032 году.

Вице-спикер Совета Федерации и секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев попросил на правительственном часе с министром транспорта РФ Романом Старовойтом помочь с реконструкцией дороги Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Во время паводка в 2024 году она серьезно пострадала.

Как отметил вице-спикер, это федеральная трасса, единственная, что связывает восток и запад страны.

- В прошлом году мы ее отбивали из-за паводка. Когда проводились работы, на два часа останавливали движение - пробки образовывались до 15 километров. Это говорит о том, что трасса серьезно загружена, - цитируют слова вице-спикера на сайте URA.RU.

Запланирована реконструкция к 2032 году. Якушев попросил Минтранс ускорить процесс.

- Посмотрите все-таки этот участок, не дай бог его прорвет - у нас будет просто транспортный коллапс, - отметил вице-спикер.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко его поддержала.

Ранее «Омск-информ» сообщал, что сенатор Совета Федерации от Омской области Иван Евстифеев обратился также к министру транспорта РФ по поводу дневных авиарейсов маршрута Москва - Омск.