Паводок прогнозируют в затоне Черлакского района и на Иртыше в районе села Усть-Ишим.

Специалисты управления МЧС по Омской области дали прогноз по паводку. В большинстве районов, где проходят основные реки региона, уровень воды поднимется на 0,3-0,5 метра выше нормы, но местами – до 1-1,5 метра, приводит данные «СуперОмск».

Вскрытие Иртыша ожидается во второй декаде апреля. Подтопления талыми водами вероятны на территории Русско-Полянского, Одесского, Исилькульского, Черлакского, Омского, Павлоградского, Азовского, Таврического, Марьяновского, Любинского, Нововаршавского, Оконешниковского и в Омске.

Напомним, что из-за сильного паводка в мае в прошом году пришлось эвакуировать несколько населенных пунктов в Усть-Ишимском районе.