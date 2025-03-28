Любители покататься с ветерком сбивают пешеходов, сталкиваются с автомобилями и не могут поделить дорогу с велосипедистами.

Сегодня, 28 марта, на улицах Омска снова появились электросамокаты. Средства индивидуальной мобильности кикшерингового сервиса Whoosh уже с утра стоят на центральных улицах города.

Жители с опаской ждут начала сезона катаний на самокатах, и, как показывает практика, не напрасно. Как сообщили «Омск-информу» в ГИБДД, в 2024 году в регионе произошло 78 ДТП с участием электросамокатов: 31 наезд на пешеходов, 20 столкновений с автомобилями, 18 опрокидываний и 6 наездов на велосипедистов. В этих авариях пострадали 85 человек.

– На территории областного центра произошло 71 такое ДТП, в которых 78 человек получили ранения. Наибольшее количество ДТП имело место на территориях Центрального (32) и Кировского (20) округов, – отметили в полиции.

В 55 случаях участниками ДТП являлись лица мужского пола, в 13 – женского. В 10 случаях полицейские не выяснили, кто управлял электросамокатом.

Сами электросамокаты кикшерингового сервиса также страдают от действий омичей. В прошлом году было украдено 7 самокатов, еще 2 повредили.

– Специфика кикшеринга подразумевает, что в течение сезона самокаты так или иначе будут получать повреждения в процессе использования. Чаще всего речь идет о незначительных царапинах, потертостях, сколах. Бывают и умышленные повреждения, но это единичные случаи в Омске, – сообщили «Омск-информу» в пресс-службе компании Whoosh.

В оферте предусмотрен штраф за умышленное повреждение самоката – до 90 000 рублей. Самый резонансный случай произошел минувшим летом: 17 июля в Сети появилось видео, на котором молодой человек сбрасывает самокат с моста в реку.

– Работа по этому инциденту началась 15 июля после того, как самокат подал сигнал о «нештатной ситуации». Благодаря видео, специалисты службы безопасности установили все обстоятельства произошедшего и личность нарушителя, – сообщили в Whoosh.

Нарушителя, молодого омича, поймали и привлекли к ответственности. Парня оштрафовали на 35 тыс. рублей. Ущерб он возместил.

Отметим, что если повреждение произошло в результате форс-мажора и связано с использованием самоката по его прямому назначению, наказывать пользователей не будут. Однако штрафы предусмотрены не только в случае, если пострадал электросамокат. Есть и другие распространенные нарушения, за которые сервис штрафует пользователей:

неправильная парковка – штраф 500 рублей,

неспешивание на пешеходном переходе – 1000 рублей,

поездки вдвоем на одном самокате – 5000 рублей.

По условиям оферты, при наличии доказательств штраф списывается автоматически с банковской карты, привязанной к аккаунту пользователя. Доказательством нарушения является фото/видео или информация от правоохранительных органов.

кикшеринговая фирма взяла на себя обязательства повысить уровень безопасности самокатчиков и пешеходов. К омпания должна обеспечить размещение самокатов только в предусмотренных местах и обеспечивает соблюдение запретов на появление самокатов на газонах и других зеленых территориях, на детских и спортивных площадках, во дворах жилых домов. Также соглашением предусмотрено, что на ряде территорий, например в парковых зонах, скорость самокатов будет автоматически снижаться. Добавим, что накануне мэрия Омска подписала новое соглашение с сервисом Whoosh, по которомуомпания должна обеспечить размещение самокатов только в предусмотренных местах и обеспечивает соблюдение запретов на появление самокатов на газонах и других зеленых территориях, на детских и спортивных площадках, во дворах жилых домов. Также соглашением предусмотрено, что на ряде территорий, например в парковых зонах, скорость самокатов будет автоматически снижаться.

Какой результат дадут эти меры, покажет предстоящий сезон. Омичам же нужно проявлять внимательность при передвижении в общественных местах. «Берегись самоката» – теперь это главный рефрен теплого времени года в любом крупном городе страны.