Сейчас возводится станция в селе Ингалы Большереченского района.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел очередное заседание штаба по газификации. Участники обсудили темпы строительства новых газопроводов для снабжения голубым топливом северных районов области.

По словам заседателей, газопровод от станции Андреевская до Большеречья через Ингалы уже построен. Основные работы на станции Большеречье завершены, она готова подавать газ и проходит испытания. Возведение станции в Ингалах продолжается.

Кроме этого, сейчас идет работа по подключению 21 памятника с Вечными огнями к газовым сетям, чтобы природный газ поступал непрерывно. На совещании сообщили, что газопроводы к монументам уже проложены. Работы по установке оборудования и горелок завершены на 13 объектах. Еще на 8 объектах все должно быть готово в ближайшие две недели.

Отметим, что строительства газопровода на севере Омской области является стратегической задачей. Поскольку Тевризское газоконденсатное месторождение истощено, каждую зиму на протяжении пяти лет жители нескольких северных районов оставались без голубого топлива. 14 февраля нынешнего года состоялось открытие газопровод-отвода в 71 км и газораспределительной станции «Большеречье». Они стали источниками газоснабжения для новой газовой инфраструктуры Большереченского района. Далее голубое топливо по магистральным газопроводам пойдет на север области – в Тару, Знаменский и Тевризский районы.