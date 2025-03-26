Российские авиакомпании традиционно вводят услугу бесплатных перелетов ветеранам.

Ко Дню Победы, с 6 по 12 мая, в России проведут традиционную акцию по предоставлению бесплатных аваиабилетов ветеранам Великой Отечественной войны. Они смогут полететь по внутрироссийским направлениям и в страны СНГ.

Так, авиакомпания S7 Airlines бесплатно перевезет ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда и т. д., а также тех, кто сопровождает ветерана в полете. Об этом сообщили в пресс-службе Омского аэропорта. Бесплатные билеты предоставляются на путешествия в экономическом классе по всем внутрироссийским направлениям, а также на перелеты в страны СНГ.