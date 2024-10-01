Вылеты по маршруту Омск – Хургада – Омск будут осуществляться каждые десять дней. Билеты уже продаются.

Сегодня, 1 октября, в телеграм-канале Омского аэропорта опубликовали информацию о рейсах в зимнем расписании. В частности, омичи смогут улететь в Египет, который пользуется популярностью у отпускников.

– Отличная новость для фанатов Красного моря и древних пирамид – полеты из Омска в Египет авиакомпанией Azur Air будут выполняться и в зимнем расписании, – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Пока утверждена полетная программа Омск – Хургада – Омск на ноябрь и декабрь. Вылеты на курорты будут осуществляться каждые 10 дней, а приобретать путевки в Египет можно заблаговременно уже сейчас.