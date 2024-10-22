«Газпромнефть-Аэро» и международный аэропорт Омска знакомят молодежь с работой в авиации.

В рамках федеральной профориентационной программы «Крылья знаний» в Омске прошла экскурсия для старшеклассников по международному аэропорту. Мероприятие организовала компания «Газпромнефть-Аэро», авиатопливный оператор «Газпром нефти», совместно с ОАО «Омский аэропорт». Основная задача проекта – помочь ребятам в выборе будущей профессии, показать им, как работает гражданская авиация.

– Проект «Крылья знаний» позволяет старшеклассникам, увлеченным химией и техникой, изнутри увидеть процессы, зачастую недоступные обычным пассажирам, оценить важность нефтяной индустрии для авиации, – рассказывает директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова. – Это часть нашей большой системы образовательных проектов для школьников, изучающих точные науки. Мы открываем им многообразие специальностей, необходимых нефтегазовой индустрии, и помогаем с выбором профессии.

Старшеклассники побывали в нескольких подразделениях аэропорта. Среди них – топливозаправочный комплекс, где специалисты компании продемонстрировали этапы контроля качества авиакеросина и рассказали о компетенциях, необходимых для работы в авиационной отрасли. Также ребятам продемонстрировали спецтехнику, которая используется в аэропорту, и работу противопожарной службы.

– Омский аэропорт, где трудятся более тысячи человек, всегда заинтересован в приеме на работу молодых, активных и увлеченных авиацией сотрудников, – отметил генеральный директор ОАО «Омский аэропорт» Олег Селиверстов. – Мы рады, что Омский аэропорт является партнером образовательного проекта. Надеемся, что такие мероприятия помогут ребятам с выбором будущей профессии, и кого-то из них через несколько лет мы увидим в наших рядах.

Селиверстов также подчеркнул, что аэропорт на регулярной основе проводит экскурсии для детей работников компании, знакомит их с деятельностью служб и подразделений. Также молодежь часто бывает в музее истории Омского аэропорта.

– Омск – крупный центр нефтехимической промышленности, что определяет высокий спрос на квалифицированных специалистов, – комментирует генеральный директор «Газпромнефть-Аэро» Владимир Егоров. – Поддержка профессионального развития молодежи – ключевая часть нашей долгосрочной стратегии. Поэтому передача знаний непосредственно от специалистов отрасли подрастающему поколению обладает высокой ценностью и помогает заложить основу для будущего кадрового резерва, который будет способствовать устойчивому развитию компании и всей индустрии.

В 2024 году «Крылья знаний» охватят 12 регионов страны. В рамках программы, помимо экскурсий школьников на топливозаправочные комплексы, в аэропортах проводятся образовательные семинары с экспертами предприятий, вебинары для родителей.