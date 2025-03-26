В Росавтодоре в рамках реконструкции трассы планируют поднять уровень дороги.

Власти Тюменской области рассказали, какой район уйдет под воду из-за паводка, а также что будет с трассой Тюмень – Омск. В 2024 году участок в районе села Абатского особенно пострадал в половодье.

– В целом в этом году на реке Ишим будет развиваться опасная гидрологическая обстановка – по всей территории поймы ожидается уровень воды выше опасного природного явления. Уровень воды в районе трассы Тюмень – Омск в Абатском будет ниже дорожного полотна. Однако с целью минимизации угрозы затопления Росавтодор в рамках реконструкции трассы Тюмень – Омск в районе Абатского планируют поднять уровень дороги. Работы запланированы на 2032 год, – об этом сообщил замгубернатора Тюменской области Владимир Чейметов.

Сейчас в регионе, как и в Омской области, продолжается подготовка к паводку.