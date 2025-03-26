Компания сможет частично обеспечить белыми маслами всю отрасль до конца года.

«Газпромнефть – смазочные материалы» продемонстрировала свои белые масла на форуме «Точки внимания косметической индустрии». Это ежегодный форум, который проходит в Москве при поддержке Минпромторга РФ.

Сотни ведущих поставщиков сырья и оборудования, представителей власти и бизнеса, ученых и экспертов встретились, чтобы обсудить стратегии по развитию парфюмерно-косметической отрасли России.

– Белые масла прошли ряд серьезных сертификационных испытаний, прежде чем выйти на рынок, – объяснил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец. – Они включали тесты на чистоту состава, токсикологию, микробиологию, нейтральность запаха и вкуса, термическую устойчивость, эффективность свойств. Соответствие строгим стандартам, высокое качество, а главное, полная безопасность продукции для организма человека подтверждены сертификатами «Евразийского реестра пищевых смазочных материалов» и ГОСТа.

Белые масла наивысшей степени очистки обладают особыми свойствами. Они не имеют цвета и запаха, являются гипоаллергенными и нетоксичными.

Поэтому их широко используют в производстве кремов для лица, массажных масел, зубных паст, лосьонов для тела, масок для волос и солнцезащитных средств. Такие масла безопасны для организма человека, их используют в пищевой, фармацевтической и медицинской сферах.

До недавнего времени на российском рынке белых масел в основном была представлена зарубежная продукция. Омский завод разработал собственную технологию, поэтому до конца 2025 года может закрыть треть потребности рынка в этом сегменте.