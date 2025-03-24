Омск-Информ
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·Политика

Должность, которую убрали, была не занята.
В прошлую пятницу, 21 марта, губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ о сокращении числа заместителей министра здравоохранения. У главы ведомства Дмитрия Маркелова их будет шесть вместо семи – убрали одну из двух должностей первого заместителя.
Отметим, что сам Маркелов ранее заявлял, что два первых заместителя – это неправильно.
Сейчас в региональном Минздраве заместителями числятся Ольга Мигунова, Ольга Богданова, Сергей Мальцев, Дмитрий Рябиков и Антон Банников. Первый заместитель министра – Андрей Сухарев.
·Политика

Должность, которую убрали, была не занята.
В прошлую пятницу, 21 марта, губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ о сокращении числа заместителей министра здравоохранения. У главы ведомства Дмитрия Маркелова их будет шесть вместо семи – убрали одну из двух должностей первого заместителя.
Отметим, что сам Маркелов ранее заявлял, что два первых заместителя – это неправильно.
Сейчас в региональном Минздраве заместителями числятся Ольга Мигунова, Ольга Богданова, Сергей Мальцев, Дмитрий Рябиков и Антон Банников. Первый заместитель министра – Андрей Сухарев.