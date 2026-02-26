Для застрявшего в Таиланде омского хирурга подготовили спецборт

Перевозку согласовывают с медслужбой королевства.

omskinform.ru

Заболевшего омского хирурга Михаила Коробейникова, который застрял в Таиланде, все-таки перевезут в Россию. Как сообщили в министерстве здравоохранения Омской области, самолет отправится за ним уже в субботу, 28 февраля.

– Найден вариант транспортировки доктора Коробейникова из Таиланда спецбортом за внебюджетные средства. Пациент будет доставлен для лечения и реабилитации в Областную клиническую больницу. Омские медики сделают все возможное, чтобы максимально помочь коллеге вернуть здоровье, – сообщили в Минздраве.

Пока перевозку еще согласовывают с медицинской службой Таиланда, отметим, что полет от Омска до Таиланда может занять около 9 часов. Столько же потребуется на обратную дорогу.

Напомним, во время зарубежного отдыха у мужчины произошел инфаркт спинного мозга и его парализовало. Он попал в тайскую больницу.