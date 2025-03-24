Омск-Информ
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·Общество

Он состоится на неделю раньше.
Городские власти решили сдвинуть «месячник чистоты» в Омске. Он начнется раньше, чем планировалось – 1 апреля.
– Соответственно, и общегородской субботник переносится на 12 апреля. Уверен, омичи выйдут на большую весеннюю уборку, и все вместе мы славно поработаем, – отметил мэр Омска Сергей Шелест.
Ранее сообщалось, что в этом году месячники по благоустройству и санитарной очистке города пройдут с 7 апреля по 4 мая и с 8 сентября по 5 октября. Общегородские субботники планировались провести 19 апреля и 4 октября.
1492
·Общество

Он состоится на неделю раньше.
Городские власти решили сдвинуть «месячник чистоты» в Омске. Он начнется раньше, чем планировалось – 1 апреля.
– Соответственно, и общегородской субботник переносится на 12 апреля. Уверен, омичи выйдут на большую весеннюю уборку, и все вместе мы славно поработаем, – отметил мэр Омска Сергей Шелест.
Ранее сообщалось, что в этом году месячники по благоустройству и санитарной очистке города пройдут с 7 апреля по 4 мая и с 8 сентября по 5 октября. Общегородские субботники планировались провести 19 апреля и 4 октября.
1492