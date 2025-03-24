Омск-Информ
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·Общество

Мэр Сергей Шелест рассказал о дорожных работах в период межсезонья.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что в эти выходные на улицах города работало 148 единиц техники и 110 дорожных рабочих.

Городские службы активно готовились к паводку: мыли и ремонтировали ограждения и остановочные павильоны, убирали прибордюрную часть дорог, откачивали воду с мест активного снеготаяния, очищали дождеприемные колодцы, водоперепускные трубы и канализацию.

Однако из-за внезапно выпавшего снега и понижения температуры пришлось провести дополнительные работы: механизированное прометание улиц, а также очистку тротуаров и лестничных спусков, обработку пешеходных зон и дорог общего пользования противогололедными материалами. 

·Общество

Мэр Сергей Шелест рассказал о дорожных работах в период межсезонья.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что в эти выходные на улицах города работало 148 единиц техники и 110 дорожных рабочих.

Городские службы активно готовились к паводку: мыли и ремонтировали ограждения и остановочные павильоны, убирали прибордюрную часть дорог, откачивали воду с мест активного снеготаяния, очищали дождеприемные колодцы, водоперепускные трубы и канализацию.

Однако из-за внезапно выпавшего снега и понижения температуры пришлось провести дополнительные работы: механизированное прометание улиц, а также очистку тротуаров и лестничных спусков, обработку пешеходных зон и дорог общего пользования противогололедными материалами. 