Он ушел из больницы и пропал.

В Омске разыскивают мальчика 2011 года рождения. Вчера, 21 марта, Лев Фоминых покинул больницу на улице Орджоникидзе, 58, и пропал. Предположительно, он может находиться поблизости от своего дома на улице 16-я Северная.

Приметы мальчика: рост 163 см, стройное телосложение, волосы темно-русые, глаза серого цвета. Был одет в черную толстовку с оранжевыми вставками, без куртки и шапки.

Подросток может нуждаться в медицинской помощи.

Если вы располагаете информацией, которая поможет разыскать мальчика, позвоните в полицию по телефону 112 или волонтерам поискового отряда «ДоброСпас-Омск»: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10.

На этой неделе это уже четвертый пропавший ребенок. Напомним, что вчера в Омске также пропали 13-летний Даниил Анисимов и 14-летний Антон Березовский, однако их уже нашли.

Обновление от 11.42

Поисковый отряд «ДоброСпас-Омск» сообщает, что ребенок найден живым. Поиски завершены.