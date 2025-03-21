Он пропал вчера на Левобережье.

В Омске пропал уже второй подросток. На этот раз полиция разыскивает 13-летнего Даниила Анисимова.

Заявление о пропаже мальчика подали его родители. Вчера около 12:30 подросток ушел из дома на улице Лукашевича и не вернулся.

Приметы мальчика: на вид 14 лет, рост 140 см, худощавое телосложение, русые волосы, серо-зеленые глаза. Был одет в темно-зеленую куртку, темно-синие брюки и синие кроссовки.

Если вы располагаете информацией, которая поможет разыскать мальчика, позвоните в полицию по телефонам: 79-31-02, 8-908-312-61-58 или 102.