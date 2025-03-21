Он вышел из дома вчера, с тех пор его никто не видел.

В Омске пропал 14-летний Антон Березовский. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», вчера, 20 марта, около 13:00 он вышел из дома на улице Серова и не вернулся.

Приметы подростка: рост 165 см, худощавое телосложение, светлые волосы, карие глаза. Носит очки. Когда уходил, был одет в темную куртку, темные утепленные штаны, черное худи с капюшоном и желто-белым аниме, в зеленые резиновые сапоги.

Тех, кто видел подростка, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08 или 102.