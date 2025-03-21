Волны, горки, бани, солнце, соленый воздух, детская зона, а также выплывной бассейн сделают мини-отпуск незабываемым. (3+)

Пока весенняя погода не радует красотой и не всегда позволяет насладиться прогулками, аквапарк «АкваРио» предлагает различные варианты классного активного отдыха. В аквапарке круглый год тепло и солнечно, как летом. Волны, горки, бани, солнце, соленый воздух, детская зона, а также выплывной бассейн сделают ваш мини-отпуск незабываемым. Набор активностей позволит вам не только отвлечься от уроков, расслабиться, но и провести время с пользой, укрепить иммунитет и уберечь организм от болезней в межсезонье.

Водные аттракционы – любимое развлечение детей разного возраста, поэтому посещение аквапарка станет самым желанным подарком на каникулы для школьников. Сейчас «АкваРио» предлагает выгодные приятные бонусы для своих посетителей.

При покупке билета до конца марта гость получает скидку 50 % на следующее посещение (предложение актуально только при покупке билетов на кассе аквапарка. Скидка 50 % на повторное посещение действует на безлимитные тарифы: «Аква+СПА», «Аква+СПА+Термы»).

С 24 по 30 марта ребят в Аквазоне ждут настоящие приключения от команды анимации:

24 марта 16:00 «Ура! Каникулы!» – тематическая программа, конкурсы, призы.

25 марта 16:00 «Вечеринка блогеров» – челлендж, танцевальные батлы.

26 марта 16:00 «Водный день» – игры на воде.

27 марта 16:00 «Весеннее настроение» – интерактивные конкурсы.

28 марта 16:00 «Гонки на водных горках» – тематические игры.

29 марта 16:00 «Праздник семейного отдыха» – игровая программа, игры, конкурсы и призы.

30 марта 16:00 «Весенняя пора – веселимся, друзья!» – командные игры.

Берите всю семью, зовите друзей – и вперед в «АкваРио» за яркими впечатлениями! Подробности организации отдыха можно узнать по телефону 485-300.

Фото предоставлены отделом маркетинга аквапарка «АкваРИО».

ООО «АкваРИО» ИНН 5501115668. Реклама.