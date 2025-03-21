Его планируют запустить в парке «Вокруг света» на «Зеленом острове».

Свой пятый альпака-парк под брендом «Пача мама» планируют открыть воронежцы в Омске. Предварительный объем вложений составляет 35 млн руб. Об этом пишут в «Коммерсанте».

Поселятся там 16 альпак на площади 6 тыс. кв. м. Кроме них там будут и другие животные, но, какие именно, пока неизвестно. Объект будет состоять из визит-центра, где планируется продавать кофе и предметы с символикой «Пача мама», и вольеров.

Всего в России открыто четыре парка альпака: в Хохольском районе Воронежской области, на курорте «Роза Хутор» в Сочи, под Казанью и в Ростове-на-Дону. Инвесторы планируют, что инвестиции окупятся примерно через два года, хотя все будет зависеть от трафика посетителей.