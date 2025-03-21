Омский нефтезавод стал главной достопримечательностью, как самый большой в России.

Главной достопримечательностью Омска в российском онлайн-гиде по городам российской энергетики стал самый большой в России нефтеперерабатывающий завод. В путеводитель вошли еще три сибирских города - это Иркутск, Саяногорск и Томск.

Виртуальный сборник составили специалисты из Русского географического общества и научно-популярный портал «Энергия+». Идея была в том, чтобы рассказать о городах, чья судьба сплелась с энергетической отраслью.

- Месторождения нефти и газа, угля и других энергересурсов подарили жизнь и развитие многим российским городам. Миллионы людей приезжают жить и работать в них, порой даже не догадываясь об их красоте и уровне комфорта, - сообщается на ресурсе.

В Омске главной достопримечательностью стал самый большой в России нефтеперерабатывающий завод. В Иркутске - первая крупная ГЭС Сибири, в Саяногорске - Саяно-Шушенская ГЭС, Томск представлен, как научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, к тому же в городе есть единственный в России музей нефти.