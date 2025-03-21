Горожане поделились своими лайфхаками по экономии времени в ситуации ежедневных дорожных заторов.

Бесконечные пробки на мосту имени 60-летия ВЛКСМ стали темой № 1 для обсуждения среди омичей в последние несколько дней. Жители Нефтяников и Левобережья оказались надежно отделены от центра города километровыми вереницами машин. Причиной стали ямы и выбоины, образовавшиеся после таяния снега. Подрядчик, компания «СтройТраст», пытался скорректировать ситуацию ночным аварийно-восстановительным ремонтом. Выбоины просушили и очистили от грязи, а затем послойно заполнили холодным асфальтом. Однако это мало что изменило – пробки никуда не делись.

Негативный общественный резонанс возник сразу же после частичного перекрытия сооружения на ремонт в конце ноября прошлого года. После введения реверса многие надеялись на изменения, но километровые заторы продолжают омрачать поездки, и дорога через мост по-прежнему периодически превращается в испытание терпения. Корреспондент РИА «Омск-информ» выяснил, как омичи адаптировались к постоянно парализованному движению в Нефтяниках и на Левом берегу, в чем видят причины заторов и какой выход готовы предложить городским властям.

Автобус быстрее такси

Жительница Левобережья, студентка Ольга Карамиева ощутила на себе все прелести ремонта сооружения. По ее словам, после введения реверсивного движения ситуация немного улучшилась: в основном омичка стоит в пробке от остановки «Медицинская академия»до съезда на мост. Тем не менее дорога все еще занимает больше времени, чем хотелось бы.

– Время пути до университета и обратно до дома существенно изменилось. Раньше я доезжала до корпуса за 20–30 минут на общественном транспорте, на такси обычно за 15 минут. Сейчас добираюсь 40–50 минут, могу и дольше, если открыта одна полоса в сторону правого берега, – поделилась Ольга.

Еще девушка упомянула, что раньше часто ездила на такси, чтобы доезжать на учебу быстрее. Однако сейчас все наоборот: большинство таксистов стоят в общем потоке, и добираться на общественном транспорте намного эффективнее, засчет специально выделенной полосы на улице Лукашевича.

С ее мнением согласился Матвей Климов, который тоже ездит на учебу в Нефтяники с Левого берега. Омич рассказал, что на учебу его возил отец. Но сейчас студент старается ездить на общественном транспорте, потому что это быстрее.

– Буквально вчера утром ехал на учебу на машине, в итоге почти целую пару простоял в пробке и опоздал, – отметил Матвей.

Молодой человек добавил, что после введения реверса ситуация на дороге улучшилась. Но с началом весны снова начались пробки, в которых можно застрять на очень продолжительное время.

– Мне иногда проще пешком дойти до СибАДИ и сесть там на автобус, чем ехать от политеха. Это лучше, чем стоять в общественном транспорте по полчаса на одном месте, – поделился омич. – Понятное дело, что дорога все равно занимает больше времени, чем это было до ремонта моста, но таких огромных пробок уже давненько не было. А как это решать – непонятно, наверное заканчивать быстрее ремонт.

Водителям нужны объездные пути

Омич Александр Коротков работает на Левом берегу и ездит туда каждый день из Нефтяников. Он признался, что до последнего времени не ощущал никаких затруднений. По мнению омича, причина заторов кроется в неправильной организации движения.

– Я в принципе не ощущал пробки до момента, пока весна не началась. То, что сейчас происходит, – это кошмар. Не знаю, мне кажется, это из-за неправильной организации транспорта, светофоров и так далее. Особенно вот в промежутке до СибАДИ, – высказал свою точку зрения Александр Коротков.

По его мнению, для улучшения ситуации нужно уменьшить поток личного транспорта.

– Может, гражданам как-то объяснить, что личный транспорт лучше бы искал объездные пути и в том числе не мешал общественному транспорту на выделенных полосах для автобусов. Ну и стоит отрегулировать светофоры, – добавил омич.

Надежда на чудо и «маршрут № 11»

Дмитрий Анатольев живет на Левом берегу и часто ездит в Нефтяники. Хоть его дорога с учетом пробок не занимает так много времени, как у некоторых других омичей, подобные изменения все равно вносят коррективы в его повседневную жизнь.

– Если раньше на автобусе я доезжал минут за 20, то сейчас дорога занимает от 40 до 50 минут, что, конечно, не радует, – рассказал мужчина.

Реверс и другие изменения организации движения никак не помогают избавиться от пробок.

– А что может изменить ситуацию? Я не знаю. Лучше станет, только если машины будут летать, тогда посвободнее будет, – шутливо заключил горожанин.

Иными словами, омичи не рассчитывают то, что какие-то внешние факторы в виде заделывания ям или изменения в организации движения как-то выправят ситуацию. А шутят, надеются на чудо и изобретают свои личные лайфхаки в виде хождения пешком, в народе – «маршрут № 11».

Городские власти признают наличие пробок на мосту 60-летия ВЛКСМ, и решение это не скорое. Анонсировано, что полностью дорожные проблемы решат только после капремонта моста. То есть почти через два года. А пока горожанам остается смириться, каждый день опаздывая на учебу, работу, да и просто по делам.