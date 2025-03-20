Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

От транспортного налога освободили один легковой автомобиль, либо мотоцикл, или мотороллер независимо от мощности двигателя.

Сегодня, 20 марта, Заксобрание Омской области освободило участников СВО региона от транспортного налога. Парламентарии обсудили законопрект в двух чтениях и решили принять закон в целом.

– Мы продолжаем работу по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. По инициативе губернатора Омской области Виталия Хоценко постоянно вносятся новые меры. Мы будем и дальше поддерживать участников СВО, – подчеркнул председатель Заксобрания Омской области Александр Артемов.

В соответствии с принятым законом действие льготы по транспортному налогу продлено на налоговый период 2024 года (срок уплаты в 2025 году) для участников СВО и членов их семей в отношении одного легкового автомобиля, либо мотоцикла, или мотороллера независимо от мощности двигателя. Это решение парламентарии Омской области приняли единогласно.

Итак: от уплаты транспортного налога освобождаются граждане России, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»;  заключившие контракт с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации не ранее 24 февраля 2022 года, убывшие в зону проведения СВО.

А также те, кто поступил в созданные по решению органов государственной власти страны добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе СВО.

Решение распространяется на членов семей бойцов. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

По словам спикера Заксобрания Александра Артемова, в Омской области действует 35 мер поддержки участников СВО. С самого начала специальной военной операции депутаты областного парламента уделяют большое внимание нашим парням и их семьям, участвуют в сборе гуманитарной помощи, регулярно проводят встречи с военнослужащими и их семьями, оказывают помощь по восстановлению мирной жизни на новых территориях.

·Общество

От транспортного налога освободили один легковой автомобиль, либо мотоцикл, или мотороллер независимо от мощности двигателя.

Сегодня, 20 марта, Заксобрание Омской области освободило участников СВО региона от транспортного налога. Парламентарии обсудили законопрект в двух чтениях и решили принять закон в целом.

– Мы продолжаем работу по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. По инициативе губернатора Омской области Виталия Хоценко постоянно вносятся новые меры. Мы будем и дальше поддерживать участников СВО, – подчеркнул председатель Заксобрания Омской области Александр Артемов.

В соответствии с принятым законом действие льготы по транспортному налогу продлено на налоговый период 2024 года (срок уплаты в 2025 году) для участников СВО и членов их семей в отношении одного легкового автомобиля, либо мотоцикла, или мотороллера независимо от мощности двигателя. Это решение парламентарии Омской области приняли единогласно.

Итак: от уплаты транспортного налога освобождаются граждане России, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»;  заключившие контракт с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации не ранее 24 февраля 2022 года, убывшие в зону проведения СВО.

А также те, кто поступил в созданные по решению органов государственной власти страны добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе СВО.

Решение распространяется на членов семей бойцов. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

По словам спикера Заксобрания Александра Артемова, в Омской области действует 35 мер поддержки участников СВО. С самого начала специальной военной операции депутаты областного парламента уделяют большое внимание нашим парням и их семьям, участвуют в сборе гуманитарной помощи, регулярно проводят встречи с военнослужащими и их семьями, оказывают помощь по восстановлению мирной жизни на новых территориях.