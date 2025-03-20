От транспортного налога освободили один легковой автомобиль, либо мотоцикл, или мотороллер независимо от мощности двигателя.

Сегодня, 20 марта, Заксобрание Омской области освободило участников СВО региона от транспортного налога. Парламентарии обсудили законопрект в двух чтениях и решили принять закон в целом.

– Мы продолжаем работу по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. По инициативе губернатора Омской области Виталия Хоценко постоянно вносятся новые меры. Мы будем и дальше поддерживать участников СВО, – подчеркнул председатель Заксобрания Омской области Александр Артемов.

В соответствии с принятым законом действие льготы по транспортному налогу продлено на налоговый период 2024 года (срок уплаты в 2025 году) для участников СВО и членов их семей в отношении одного легкового автомобиля, либо мотоцикла, или мотороллера независимо от мощности двигателя. Это решение парламентарии Омской области приняли единогласно.

Итак: от уплаты транспортного налога освобождаются граждане России, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»; заключившие контракт с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации не ранее 24 февраля 2022 года, убывшие в зону проведения СВО.

А также те, кто поступил в созданные по решению органов государственной власти страны добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе СВО.

Решение распространяется на членов семей бойцов. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

По словам спикера Заксобрания Александра Артемова, в Омской области действует 35 мер поддержки участников СВО. С самого начала специальной военной операции депутаты областного парламента уделяют большое внимание нашим парням и их семьям, участвуют в сборе гуманитарной помощи, регулярно проводят встречи с военнослужащими и их семьями, оказывают помощь по восстановлению мирной жизни на новых территориях.