Член Общественной палаты РФ зафиксировал, как многотонный самосвал разгружает ТКО в поле у коттеджного поселка Чукреевка.

Получила продолжение скандальная история с вывозом мусора из сетевых ресторанов быстрого питания «Ростикс» (в Омске их 19). Как ранее установили экоактивисты, в ночное время из этих заведений общепита осуществляется вывоз большого количества отходов, и эту работу выполняет компания «Экотранс».

— «Экотранс» не является возчиком регионального оператора, и ее деятельность вызывает серьезные вопросы. Мы также не располагаем информацией о конечной точке размещения отходов, вывозимых этой компанией из сети ресторанов «Ростикс». Однако официально подтверждаем, что мусоровозы ООО «Экотранс» не транспортируют отходы на законные полигоны и площадки размещения отходов, внесенные в Территориальную схему обращения отходов и утвержденные Министерством природных ресурсов и экологии Омской области, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ООО «Магнит».

Согласно законодательству вывозом ТКО может заниматься только региональный оператор, а в Омской области на сегодня таковой только один, и это «Магнит». В «Экотрансе» с этим не спорят, но заявляют, что из сетевых «Ростиксов» сотрудники забирали промышленные отходы, на вывоз которых у компании, якобы, есть лицензия. Между тем на видео, которое опубликовал в своих соцсетях член Общественой палаты РФ, видно, что мусорные баки у заведений фастфуда забиты пакетами, в которых перемешаны жестяные банки, картонная упаковка и пищевые отходы. Такой мусор никоим образом не подходит под категорию «промышленные отходы».

В этой связи пристальное внимание общественности должен вызвать и второй видеоролик, опубликованный экоэктивистом. На нем зафиксировано, как многотонный самосвал разгружает мусор в поле у коттеджного поселка Чукреевка.

— Вот вам чеки из KFC — который сейчас «Ростикс», вот характерные упаковки, вот вам хорошо знакомые мешки, — делится результатом беглого осмотра выброшенного мусора блогер.

Госномер машины, на которой был привезен мусор — Х048ОА55. Оформлен автомобиль на частное лицо, а кому он принадлежит в действительности, еще только предстоит выяснить. В любом случае видео доказывает существование схемы, при которой того «Ростикс» занижает реальные объемы образуемых отходов, в целях экономии пользуясь услугами «серых возчиков».

— А серые возчики это источник мусора в наших с вами полях, который потом будет гореть и отравлять нашу с вами жизнь. И пока такие возчики либо не уйдут в лоно закона, либо не прекратят свою деятельность, вокруг города Омска будут расти незаконные свалки, которые мы с вами потом будем убирать за наши с вами налоги, — резюмирует автор видео.

Как сообщили в ООО «Магнит» факт обнаружения свалки с отходами рядом с поселком Чукреевка задокументирован и произведен анализ состава мусора, который в большом количестве сброшен на открытой территории. Обнаруженные чеки, одноразовая посуда, упаковка от продуктов питания и другие отходы связанны с деятельностью коммерческих организаций. Все собранные материалы переданы в надзорные органы.

Согласно Кодексу Омской области об административных правонарушениях за нарушения правил обращения с ТКО должностным лицам грозят штрафы на сумму от 10 до 30 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям – от 30 до 50 тыс. рублей, юридическим лицам – от 80 до 100 тыс. рублей.