Омск-Информ
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·Общество

Результаты используют для оптимизации работы средств индивидуальной мобильности. 

На платформе «Госуслуги. Решаем вместе» размещен опросник про средства индивидуальной мобильности. Мнением омичей интересуются относительно электросамокатов, велосипедов, самокатов, гироскутеров, сигвеев, моноколес и роликовых коньков. Нужно ответить на вопросы анкеты, результаты опроса будут использованы для продолжения работы по оптимизации использования электросамокатов в городе и повышения комфорта всех участников движения.

В опроснике может принять участие каждый желающий в возрасте 18 +, главное, быть зарегистрированным на платформе «Госуслуги». 

·Общество

Результаты используют для оптимизации работы средств индивидуальной мобильности. 

На платформе «Госуслуги. Решаем вместе» размещен опросник про средства индивидуальной мобильности. Мнением омичей интересуются относительно электросамокатов, велосипедов, самокатов, гироскутеров, сигвеев, моноколес и роликовых коньков. Нужно ответить на вопросы анкеты, результаты опроса будут использованы для продолжения работы по оптимизации использования электросамокатов в городе и повышения комфорта всех участников движения.

В опроснике может принять участие каждый желающий в возрасте 18 +, главное, быть зарегистрированным на платформе «Госуслуги». 