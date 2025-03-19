Обычно это собаки и кошки.

С начала 2025 года в Омской области 11 домашних животных прошли все ветеринарные процедуры для выезда за границу. Среди них четыре кошки и семь собак. Специалисты Россельхознадзора оформили ветеринарные документы на их вывоз в Германию, Таиланд, Египет, Грузию, Италию, Черногорию, Турцию и Канаду.

Россельхознадзор напоминает, что за 14 дней до поездки с питомцем необходимо посетить станцию по борьбе с болезнями животных, где ветеринар проведет клинический осмотр. Особое внимание следует уделить поездкам в страны Евросоюза: с 16 сентября там требуется наличие лабораторного анализа на титр антител к вирусу бешенства.