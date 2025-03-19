Почти треть интересующихся онлайн-психологией – аудитория 26–35 лет, а меньше всего к подобным сервисам прибегают зумеры.

Мобильный интернет-трафик психологических онлайн-сервисов в 2024 году увеличился на 116 %, а посещаемость таких сервисов выросла на 58 %. Об этом свидетельствуют результаты исследования Yota, проведенного на основе обезличенных абонентских данных.

В Омской области психологическими сервисами чаще пользуются женщины, они составляют 64 % аудитории и обеспечивают 65 % интернет-трафика этих ресурсов. Наибольший интерес к онлайн-психологии проявляет аудитория 26–35 лет (29 % от всех пользователей). Далее идут абоненты от 36 до 45 лет и от 46 до 55 лет – по 22 % и 20 % соответственно.

Меньше всего пользователей таких приложений среди зумеров (абоненты 14–20 лет составляют 4 % аудитории). А самые заметные изменения по сравнению с прошлым годом демонстрируют пользователи старше 56 лет: их трафик на сервисах психотерапии за это время увеличился почти в два раза.

Аналитики исследовали интернет-площадки, посвященные психологическому здоровью, в том числе сервисы онлайн-психотерапии, которые помогают находить подходящих специалистов. Такие проекты зародились в США в середине 2010-х, а позже стали появляться и в России. В 2020-м пандемия стимулировала рост этого рынка: она сделала актуальнее и вопросы психологического здоровья, и онлайн-форматы. По данным Yota, сегодня самым востребованным сервисом онлайн-психотерапии остается «Ясно» – за год его аудитория выросла в 2 раза. Также в топ приложений по числу пользователей вошли Alter, Zigmund Online, YouTalk – площадки, помогающие подобрать психотерапевтов. Замыкает пятерку лидеров SelfSchool, платформа для взаимодействия детей и взрослых, налаживания «диалога поколений».

В среднем россияне в 2024 году проводили на платформах онлайн-психотерапии 37 минут в месяц. Наиболее востребованы такие сервисы были в апреле (41 мин в месяц), а меньше всего времени на заботу о психологическом здоровье оставалось у россиян в декабре – 31 минута. Больше всего времени на психотерапию тратили пользователи из Магадана (в среднем 50,5 минуты в месяц), Петропавловска-Камчатского (49,5 минуты) и Горно-Алтайска (49 минут).

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