Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

За это им пришлось заплатить 700 тыс. рублей.

ОАО «Рот Фронт», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» подали иск в суд к ООО «Изюминка Сибири» и генеральному директору и учредителю ООО «Омская шоколадная фабрика». Причиной стало нарушение авторских прав. Выяснилось однако, что ООО «Омская шоколадная фабрика» закрылась. Именно ООО «Изюминка Сибири» незаконно использовало товарные знаки «Лакомка», «Вдохновение» и «Талисман», «Черное домино», принадлежащие трем другим кондитерским фабрикам. Как сообщают судебные приставы, фабрику-нарушительницу обязали заплатить компенсацию в размере 770 000 рублей. Приставы арестовали денежные средства юридического лица и запретили регистрационные действия в отношении транспортных средств. В итоге должник выплатил компенсацию, определенную судом.

·Экономика/Бизнес

За это им пришлось заплатить 700 тыс. рублей.

ОАО «Рот Фронт», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» подали иск в суд к ООО «Изюминка Сибири» и генеральному директору и учредителю ООО «Омская шоколадная фабрика». Причиной стало нарушение авторских прав. Выяснилось однако, что ООО «Омская шоколадная фабрика» закрылась. Именно ООО «Изюминка Сибири» незаконно использовало товарные знаки «Лакомка», «Вдохновение» и «Талисман», «Черное домино», принадлежащие трем другим кондитерским фабрикам. Как сообщают судебные приставы, фабрику-нарушительницу обязали заплатить компенсацию в размере 770 000 рублей. Приставы арестовали денежные средства юридического лица и запретили регистрационные действия в отношении транспортных средств. В итоге должник выплатил компенсацию, определенную судом.