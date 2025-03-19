Омск-Информ
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·Общество

Определились подрядчики, которые будут косить траву в Омске.

В Омске выбраны подрядчики, которые будут косить траву и убирать мусор с полос отвода автодорог. Заказчиком выступает бюджетное учреждение города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Контракты будут действовать до 3 октября.

18,6 млн рублей заплатят ИП Галина Яковлева, она будет ответственна за покосы в Центральном округе. 20,45 млн рублей получит ООО «Альп-Строй» за работы в Кировском и Советском округах. В Ленинском и Октябрьском округах ИП Азиза Юсупова за 4,66 млн рублей будет косить траву и убирать мусор вдоль дорог.

·Общество

Определились подрядчики, которые будут косить траву в Омске.

В Омске выбраны подрядчики, которые будут косить траву и убирать мусор с полос отвода автодорог. Заказчиком выступает бюджетное учреждение города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Контракты будут действовать до 3 октября.

18,6 млн рублей заплатят ИП Галина Яковлева, она будет ответственна за покосы в Центральном округе. 20,45 млн рублей получит ООО «Альп-Строй» за работы в Кировском и Советском округах. В Ленинском и Октябрьском округах ИП Азиза Юсупова за 4,66 млн рублей будет косить траву и убирать мусор вдоль дорог.