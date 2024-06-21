Омск-Информ
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·Общество

Траву должны косить ровно, без перепадов. Чтобы не мешать посетителям, работы должны завершаться до 10 утра.

Муниципальное предприятие «Парк культуры и отдыха имени  30-летия ВЛКСМ» ищет подрядчика для покоса травы. Начальная цена контракта составляет более 1,7 млн рублей.

Компания, победившая в электронном конкурсе, должна будет выполнять обязательства с 8 июля до 30 августа 2024 года. Исполнителю предстоит косить траву и убирать поросль ручным и механическим способом на площади 58,6 га, разбитой на девять участков. Чтобы покос был произведен вовремя, подрядчику нужно будет вывести в парк 7–9 работников. Траву должны косить ровно, без перепадов. Выкашивание травы вдоль пешеходных аллей и спортивных дорожек должно проводиться до 10 часов утра, чтобы не мешать посетителям.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 июня.

·Общество

Траву должны косить ровно, без перепадов. Чтобы не мешать посетителям, работы должны завершаться до 10 утра.

Муниципальное предприятие «Парк культуры и отдыха имени  30-летия ВЛКСМ» ищет подрядчика для покоса травы. Начальная цена контракта составляет более 1,7 млн рублей.

Компания, победившая в электронном конкурсе, должна будет выполнять обязательства с 8 июля до 30 августа 2024 года. Исполнителю предстоит косить траву и убирать поросль ручным и механическим способом на площади 58,6 га, разбитой на девять участков. Чтобы покос был произведен вовремя, подрядчику нужно будет вывести в парк 7–9 работников. Траву должны косить ровно, без перепадов. Выкашивание травы вдоль пешеходных аллей и спортивных дорожек должно проводиться до 10 часов утра, чтобы не мешать посетителям.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 июня.