Траву должны косить ровно, без перепадов. Чтобы не мешать посетителям, работы должны завершаться до 10 утра.

Траву должны косить ровно, без перепадов. Чтобы не мешать посетителям, работы должны завершаться до 10 утра.

Муниципальное предприятие «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» ищет подрядчика для покоса травы. Начальная цена контракта составляет более 1,7 млн рублей.

Компания, победившая в электронном конкурсе, должна будет выполнять обязательства с 8 июля до 30 августа 2024 года. Исполнителю предстоит косить траву и убирать поросль ручным и механическим способом на площади 58,6 га, разбитой на девять участков. Чтобы покос был произведен вовремя, подрядчику нужно будет вывести в парк 7–9 работников. Траву должны косить ровно, без перепадов. Выкашивание травы вдоль пешеходных аллей и спортивных дорожек должно проводиться до 10 часов утра, чтобы не мешать посетителям.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 июня.