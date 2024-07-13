К этому сотрудников УДХБ вынуждает бурный рост травы, который приходится сдерживать. Только в июле скошено 270 га.
В Омске продолжают бороться с бурно растущей травой. За неполные две недели июля сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства скосили 270 га буйной растительности, а за весну и лето – 309 га. В работе помогают подрядчики.
– На многие участки вдоль дорог и общественные пространства с покосом заходили уже несколько раз, так как трава стремительно растет. Для проведения работ используется как спецтехника с навесным оборудованием, так и ручной покос с помощью триммеров, – сообщили в пресс-службе администрации Омска.
Сегодня трава станет короче на улицах 22 Декабря, Енисейской, Рождественского, Воровского, Черлакском тракте, Богдана Хмельницкого, Нефтезаводской, Тарской, Кемеровской и Волховстроя. Косьбой займутся 70 рабочих.