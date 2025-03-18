От лица председателя городского парламента сообщается, что для расследования некоего инцидента прикомандирован сотрудник ФСБ.

Абоненты, в телефонных справочниках которых записан спикер горсовета Омска Владимир Корбут, сегодня получили в мессенджерах странные сообщения. По сведениям «Омск-информа», от лица политика говорилось, что для расследования некоего инцидента прикомандирован сотрудник ФСБ.

А дальше следует «разводка» по классической мошеннической схеме: тем, кто вступил в диалог, сообщается об утечке персональных данных. Вероятно, далее, если диалог продолжается, злоумышленники просят закрыть проблему денежными переводами на «безопасные» счета.

Следует добавить, что сообщения приходят со скрытого номера. А вот снимок Владимира Корбута на аватарке вполне подлинный.