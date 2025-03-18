Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

У Городской клинической больницы № 1 имени Кабанова целая сеть обслуживания населения в Кировском округе.

Министерство здравоохранения Омской области намерено закрыть ряд структурных подразделений Городской клинической больницы № 1 имени Кабанова, расположенной на Левобережье Омска.

Согласно планам, будет прекращена деятельность отделений общей врачебной практики на бульваре Архитекторов и улице Дмитриева, кабинета общей врачебной практики на улице Конева, а также здравпунктов на проспекте Комарова и улице 70 лет Октября, сообщает РБК Омск со ссылкой на данные министерства.

Как пояснили в ведомстве, все вышеперечисленные филиалы по факту не работают с 2019 года, когда на проспекте Комарова открылась новая поликлиника. Она вошла в состав ГКБ № 1.

1473
·Общество

У Городской клинической больницы № 1 имени Кабанова целая сеть обслуживания населения в Кировском округе.

Министерство здравоохранения Омской области намерено закрыть ряд структурных подразделений Городской клинической больницы № 1 имени Кабанова, расположенной на Левобережье Омска.

Согласно планам, будет прекращена деятельность отделений общей врачебной практики на бульваре Архитекторов и улице Дмитриева, кабинета общей врачебной практики на улице Конева, а также здравпунктов на проспекте Комарова и улице 70 лет Октября, сообщает РБК Омск со ссылкой на данные министерства.

Как пояснили в ведомстве, все вышеперечисленные филиалы по факту не работают с 2019 года, когда на проспекте Комарова открылась новая поликлиника. Она вошла в состав ГКБ № 1.

1473