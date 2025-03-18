Омск-Информ
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·Общество

Командир и второй пилот судна понесут наказание.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура привлекла двух пилотов в Омской области к административной ответственности за управление воздушным судном без прав. В январе командир и второй пилот выполнили незаконный полет в Таврическом районе Омской области на самолете Ан-2.
Отметим что это не первый случай незаконного полета в регионе. В мае девушка на самолете «Моран» вылетала с площадки «Поповка» в Азовском районе, а в марте сообщалось о мужчине, который осуществил незаконный вылет с посадочной площадки «Камышино».
·Общество

Командир и второй пилот судна понесут наказание.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура привлекла двух пилотов в Омской области к административной ответственности за управление воздушным судном без прав. В январе командир и второй пилот выполнили незаконный полет в Таврическом районе Омской области на самолете Ан-2.
Отметим что это не первый случай незаконного полета в регионе. В мае девушка на самолете «Моран» вылетала с площадки «Поповка» в Азовском районе, а в марте сообщалось о мужчине, который осуществил незаконный вылет с посадочной площадки «Камышино».