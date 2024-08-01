Мужчина делал это без специальных разрешений.

Жителя Омской области привлекли к ответственности за незаконные полеты на кукурузнике. Как сообщает транспортная прокуратура, в мае мужчина осуществил взлет воздушного судна «Моран» с площадки «Поповка» в Азовском районе. Однако действующего сертификата летной годности, плана полета и разрешения на использование воздушного пространства у пилота не было.

На мужчину составили два протокола: о нарушении порядка использования воздушного пространства и нарушении правил безопасности эксплуатации воздушных судов. За это его оштрафовали на 31 тыс. рублей.

Прокуратура также направила в суд иск о запрете эксплуатации транспортного средства.