Омск-Информ
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·Общество

Деньги она собирается подарить дочери.
Руководитель сетевого информационного издания в Омске выиграла в лотерею. Как сообщают организаторы, женщина купила сразу шесть билетов одного тиража в самом дальнем магазине.
– Во мне укоренилась мысль, что мне везет, и всегда верила в удачу. Но, несмотря на это, при виде миллиона я растерялась и сразу закрыла страницу на сайте, – поделилась жительница Омска.
О выигрыше омичка узнала только через две недели. Он составил 1 млн рублей.
Деньги женщина собирается подарить одной из своих дочерей на жилье.
·Общество

Деньги она собирается подарить дочери.
Руководитель сетевого информационного издания в Омске выиграла в лотерею. Как сообщают организаторы, женщина купила сразу шесть билетов одного тиража в самом дальнем магазине.
– Во мне укоренилась мысль, что мне везет, и всегда верила в удачу. Но, несмотря на это, при виде миллиона я растерялась и сразу закрыла страницу на сайте, – поделилась жительница Омска.
О выигрыше омичка узнала только через две недели. Он составил 1 млн рублей.
Деньги женщина собирается подарить одной из своих дочерей на жилье.