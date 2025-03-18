Деньги она собирается подарить дочери.

Руководитель сетевого информационного издания в Омске выиграла в лотерею. Как сообщают организаторы, женщина купила сразу шесть билетов одного тиража в самом дальнем магазине.

– Во мне укоренилась мысль, что мне везет, и всегда верила в удачу. Но, несмотря на это, при виде миллиона я растерялась и сразу закрыла страницу на сайте, – поделилась жительница Омска.

О выигрыше омичка узнала только через две недели. Он составил 1 млн рублей.

Деньги женщина собирается подарить одной из своих дочерей на жилье.