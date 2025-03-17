Омск-Информ
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·Общество

Сотрудник органа государственной власти выиграл суд у своего работодателя.

Центральный районный суд Омска рассмотрел довольно редкое административное дело. Истцом выступил государственный инспектор труда, в качестве ответчика он привлек Государственную инспекцию в Омской области, которая является работодателем представителя власти.

Как выяснилось, приказом Госинспекции труда в Омской области сотрудник ведомства был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Инспектор с этим не согласился и подал иск в суд. Требования госслужащего были частично удовлетворены. Приказ был признан незаконным и отменен, а в качестве компенсации морального вреда истцу присудили 15 тыс. рублей. Сам он оценил свои моральные страдания в 70 тысяч.

·Общество

Сотрудник органа государственной власти выиграл суд у своего работодателя.

Центральный районный суд Омска рассмотрел довольно редкое административное дело. Истцом выступил государственный инспектор труда, в качестве ответчика он привлек Государственную инспекцию в Омской области, которая является работодателем представителя власти.

Как выяснилось, приказом Госинспекции труда в Омской области сотрудник ведомства был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Инспектор с этим не согласился и подал иск в суд. Требования госслужащего были частично удовлетворены. Приказ был признан незаконным и отменен, а в качестве компенсации морального вреда истцу присудили 15 тыс. рублей. Сам он оценил свои моральные страдания в 70 тысяч.