Бесплатная встреча, которую организует Медицинский центр «Евромед», состоится 29 марта 2025 года в отеле «50|60». Количество мест ограниченно.

«Евромед» приглашает омичей на очередную встречу с экспертами. На этот раз запланировано обсуждение темы лишнего веса, сопутствующих заболеваний и борьбы с этими состояниями. Эти вопросы будут рассмотрены на очередном заседании Бариаклаба.

Что такое Бариаклаб?

Бариаклаб – это дискуссионная площадка для всех, кого так или иначе интересует тема лишнего веса, ожирения и сопутствующих заболеваний, а главное – то, как же можно бороться с этими состояниями. Встреча Бариаклаба пройдет уже в третий раз, и всегда такие мероприятия собирают много активных и заинтересованных людей. О том, как проходит мероприятие, можно посмотреть в социальных сетях клиники.

Встреча Бариаклаба может быть информативна и полезна тем, кто имеет избыточный вес или ожирение, тем, кто задумывался о бариатрической операции или уже прошел этот этап, а также тем, кто работает с людьми, имеющими избыточный вес или ожирение (врачи, тренеры, инструкторы и др.).

Темы для экспертов

На заседании Бариаклаба 29 марта 2025 года будут рассмотрены следующие темы:

Повторная бариатрическая операция. Виды, показания, профилактика. Спикер – эксперт по бариатрической хирургии Калиниченко Анатолий Александрович. Самые частые ошибки пациентов после бариатрии. Спикер – эксперт по эндокринологии Максюта Елена Сергеевна. Сердечно-сосудистые заболевания и бариатрия. Подготовка к операции, рекомендации после. Спикер – эксперт по кардиологии Гасс Игорь Анатольевич. Что, как и когда делать бариатрическому пациенту в спортзале? Спикер – приглашенный тренер, мастер спорта по спортивной акробатике Гуров Евгений Юрьевич.

В программе мероприятия возможны изменения. Но обязательной частью встречи станет живое общение гостей друг с другом и с экспертами. Также организаторы готовят розыгрыш* призов, угощения, подарки.

Как попасть?

Запись на мероприятие осуществляется по предварительной регистрации, т.к. количество мест в зале ограниченно. Пройти регистрацию можно двумя способами:

1. С помощью формы по ссылке. После ее заполнения человек автоматически вносится в список участников. Организаторы свяжутся со всеми, кто оставил заявки, за пару дней до встречи.

2. Через личные сообщения в телеграм https://t.me/eurodoctor

Начинается мероприятие в 11:00, регистрация участников – с 10:00. Гостей будут ждать по адресу: ул. Щербанева, 20, отель «50|60», конференц-зал «Венера», 1 этаж. Подробная информация указана на сайте клиники.

* Организатор акции ООО «МЦСМ «Евромед». Дата действия акции: 29.03.2025. Подробная информация об организаторе, сроках, условиях проведения акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения по тел. 8 (3812) 331-471.

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