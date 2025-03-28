Подруга, гулявшая в тот злополучный вечер вместе с девушкой, рассказала страшные подробности ДТП.

Вечером 4 февраля в поселке Большие Поля под Омском случилась трагедия: 40-летний мужчина на Lifan Solano сбил 18-летнюю девушку. Пострадавшая Екатерина Мишагина впала в кому и 18 февраля скончалась в больнице.

Теперь друзья и родственники Кати боятся, что виновник не понесет никакого наказания. Они рассказали корреспонденту РИА «Омск-информ» подробности аварии и показали место, где это случилось. По мнению близких погибшей, для того, что водитель сможет избежать ответственности, есть все предпосылки.

Бился о землю, повторяя: «Что я натворил»

Как сообщали ранее полицейские, сбивший Катю водитель был пьян и в момент аварии удирал от сотрудников ДПС по Пушкинскому тракту. Было около 21:00, уже стемнело. В это время Катя гуляла с подругой. Девушки шли по краю проезжей части, шутили и смеялись. Трагедия произошла на улице Сиреневой в районе дома № 5.

– Мы с Катей шли по длинной дороге, мы всегда там гуляли, и все было хорошо. Смотрим – впереди машина быстро едет от ДПС навстречу нам. Катя ближе к обочине шла, а я – к дороге. Машина ехала посередине улицы, поэтому мы не видели опасности, – рассказала подруга Кати Виолетта, которая была с ней в тот вечер.

Метрах в 5–10 от девушек иномарка резко повернула и полетела в их сторону. Все случилось так быстро, что подруги не успели отреагировать. Машина сбила Катю и пролетела совсем рядом с Виолеттой.

– Я оборачиваюсь, смотрю по сторонам, Кати рядом нет. Я ее искала, звала, – воскрешала события того дня Виолетта. – Я оборачиваюсь, смотрю по сторонам, Кати рядом нет. Я ее искала, звала, – воскрешала события того дня Виолетта.

Искали Катю и сотрудники ДПС. Один из них обнаружил девушку в кювете, среди веток деревьев.

– Она была в ужасном состоянии, без сознания, но издавала ужасные звуки. Машина протащила Катю 10–15 метров примерно. Ее аккуратно достали, вызвали скорую, – вспомнила Виолетта.

Иномарка виновника аварии врезалась в шлагбаум чуть дальше места, где нашли Катю (после аварии металлический шлагбаум убрали, так что сфотографировать его не удалось. – Прим. ред.).

По данным полиции, водитель пытался убежать, но его схватили.

– Он был просто никакущий. Когда его взяли, он бился о землю, повторяя: «Что я натворил», – сказала подруга Кати.

Алкотектор показал 1286/1000 миллиграммов паров алкоголя на литр выдыхаемого водителем воздуха. По данным открытых интернет-источников, в таком состоянии у человека обычно страдают реакция и сновные моторные навыки, начинают заплетаться язык и ноги.

По словам жителей поселка, во время погони перед тем, как сбить Катю, иномарка зацепила автобус на остановке и задела по ноге проходившую мимо женщину.

После аварии полиция опубликовала видео с задержанным водителем. «Дурак, поэтому не остановился», – объяснил сельчанин причину своего побега от инспекторов, закончившегося гибелью 18-летней девушки.

Никто не давал прогнозов

Катя училась в колледже на парикмахера. Недавно она устроилась на работу в магазин, где работает и ее мама. Девушка собиралась получать водительские права, любила снимать тиктоки, мечтала о путешествиях по России и собственной машине. В тот вечер, когда ее сбили, она собиралась в автошколу, но передумала и пошла гулять с подругой.

– Мне позвонила Виолетта, рассказала, что Катю сбили. Когда мы приехали, там уже были полиция и скорая помощь. Катя находилась в скорой. Ее повезли в больницу. Мы следом поехали. Нам сразу сказали, что все очень сложно, что она в тяжелейшем состоянии, – рассказала мама Кати, Светлана Мишагина.

По словам родных, после аварии Катя попала в Городскую клиническую больницу № 1 с переломами, ушибом мозга, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом легких. Две недели девушка пролежала в коме под аппаратом ИВЛ.

Все это время мама Кати ходила в больницу, тетя звонила врачам, чтобы узнать о состоянии племянницы. Медики опасались делать прогнозы о том, поправится ли девушка. Отек долго не позволял понять, насколько серьезны травмы головы. Когда он спал, и медики сделали КТ, стало ясно, что девушка может умереть в любой момент. Так и случилось уже через пару дней после томографии.

Перед смертью Катю покрестили. Похоронили ее на кладбище неподалеку от поселка.

От тюрьмы – на СВО

Виновник аварии позвонил Катиной маме лишь на третий день. Он сказал, что долго не мог собраться это сделать. Просил прощения. Спрашивал о состоянии Кати.

– Когда мы приехали в ГАИ, я возмущалась, что виновник не звонит даже узнать, что с Катей. Видимо, инспектор ему передала мои слова, потому что водитель позвонил, когда мы ехали домой, – рассказала Светлана.

Родственники Кати сказали, что водителя зовут Сергей Учайкин, он житель соседнего поселка и уже не раз был судим. Правоохранительные органы пока не подтвердили редакции эту информацию.

По словам родных, уголовное дело на водителя пока не завели. До сих пор нет заключения экспертизы о травмах, которые получила Катя. Мать и брат девушки боятся, что водитель так и не понесет наказание. По их данным, почти сразу после ДТП он подписал контракт с Минобороны и ушел на СВО. Об этом водитель сам рассказал семье девушки.

– Он сказал, что ему боевые переведут, и он отправит деньги на реабилитацию Кати, – говорит мама девушки.

После этого разговора водитель пропал. Родные девушки сами стали ему звонить спустя пару недель, когда медики дали понять, что у Кати очень мало шансов выжить. К тому моменту водитель уже был на СВО.

– Меня очень волнует, что он ушел туда безнаказанный. Чего ждала полиция? Может, ему там и несладко живется, но это уже не мои проблемы. Он забрал жизнь моего ребенка. Он должен ответить за смерть моей дочери, – заявила Светлана.

Семья надеется, что водителя накажут.

Темно, нечищено и гулять негде

Пройдясь по месту, где случилась смертельная авария, нетрудно догадаться, почему она произошла. Улица Сиреневая, где сбили Катю, не освещена. Метрах в 200 стоит школа: только там горит несколько фонарей. Однако большая часть поселка с приходом вечера погружается во мрак. Жители Больших Полей жалуются на то, что, несмотря на близость к городу, власти совсем забыли о них.

Школу Больших Полей посещают не только дети из самого поселка, но и дачники (через Пушкинский тракт – садовые товарищества. – Прим. ред.) и даже некоторые дети из Амурского поселка. Школьников довольно много, потому что учатся они в две смены.

Пару лет назад детей возил школьный автобус. По словам местных жителей, ПАЗ был всегда полон. Однако он ездил всего полгода, потом водитель уволился. Мужчину не устроила зарплата – 15 тыс. рублей за две ставки: трудовика и водителя. Вот уже два года автобус стоит без дела, ржавеет. А дети вынуждены добираться на занятия по темным улицам.

Еще одна проблема – сугробы. Коммунальные службы убирают снег и наледь нечасто, отчего на улицах образовываются колеи. Если же техника приезжает, то чистит только саму дорогу. Тротуар, который на Сиреневой все-таки имеется, всю зиму погребен под сугробами. Дети и взрослые ходят либо по проезжей части, либо по сугробам, набирая в ботинки снег.

– Грейдер делает один рейс туда и один обратно. Его ширины не хватает еще и на тротуар. Сколько раз просили, ну сделайте вы еще рейс. Только после случая с Катей пошире взяли, – отметила тетя погибшей девушки Мария.

Жители много лет жалуются в соцсетях и обращаются к чиновникам с просьбами убрать снег с тротуара, сделать освещение и поставить ограждение между тротуаром и дорогой. Не хватает и светофора на переходе возле остановки «Пост ГАИ». По словам Марии, многие водители мчатся по Пушкинскому тракту, не пропуская ни взрослых, ни детей. Эта проблема обострилась, когда из поселка убрали тот самый пост ГАИ, в честь которого названа остановка.

Отметим, что в поселке нет не только безопасных путей к школе, но и мест, где дети могли бы погулять. Из развлечений – только спортплощадка у школы. Потому и приходится школьникам прогуливаться вдоль дороги.