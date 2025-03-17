Омск-Информ
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·Промышленность

Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами хотят построить в Таврическом районе области.

ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» выдало отрицательное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий комплекса по обращению с ТКО на территории Ленинского сельского поселения Таврического района.

Будущий комплекс предназначен для обработки, утилизации и захоронения отходов. Инвестором выступает московское ООО «Гринресурс». Компания намерена вложить в проект около 6 млрд рублей. На предприятии будет налажен замкнутый цикл глубокой сортировки отходов производительностью 400 тыс. тонн в год.

·Промышленность

Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами хотят построить в Таврическом районе области.

ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» выдало отрицательное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий комплекса по обращению с ТКО на территории Ленинского сельского поселения Таврического района.

Будущий комплекс предназначен для обработки, утилизации и захоронения отходов. Инвестором выступает московское ООО «Гринресурс». Компания намерена вложить в проект около 6 млрд рублей. На предприятии будет налажен замкнутый цикл глубокой сортировки отходов производительностью 400 тыс. тонн в год.