Омск-Информ
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·Промышленность

Ракета-носитель легкого класса вывела на орбиту военные спутники.

Сегодня, 16 марта, в 13:50 по московскому времени ракета «Ангара-1.2» омского завода «Полет» была успешно запущена с испытательного космодрома Минобороны РФ «Плесецк» в Архангельской области. Ракета-носитель легкого класса была запущена в интересах ведомства, выведя на орбиту военные спутники. Старт ракеты и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

– С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме, – уточнили в Минобороны.

Запуск наблюдали российские кадеты, среди которых были воспитанники Омского кадетского военного корпуса.

·Промышленность

Ракета-носитель легкого класса вывела на орбиту военные спутники.

Сегодня, 16 марта, в 13:50 по московскому времени ракета «Ангара-1.2» омского завода «Полет» была успешно запущена с испытательного космодрома Минобороны РФ «Плесецк» в Архангельской области. Ракета-носитель легкого класса была запущена в интересах ведомства, выведя на орбиту военные спутники. Старт ракеты и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

– С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме, – уточнили в Минобороны.

Запуск наблюдали российские кадеты, среди которых были воспитанники Омского кадетского военного корпуса.