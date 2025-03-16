Представитель компании «Стройтраст» рассказал о работах, которые планируют сделать в ближайшее время.

Представитель подрядчика ремонта бульвара Архитекторов в Омске дал полный расклад по срокам открытия и работам на объекте. Ранее сообщалось, что дорога на Левобережье, которую реконструируют с осени 2023 года, готова лишь на 54 %. Изначально ремонт собирались завершить к 20 декабря 2024 года, но вскрылись дополнительные нюансы – большое количество неучтенных сетей, которые требовалось перенести.

По словам первого заместителя генерального директора компании «Стройтраст» Игоря Шестакова, подрядчик ждет плюсовых температур, чтобы начать благоустройство.

– В зимний период выполняли работы, которые возможно производить в условиях отрицательных температур. На этой неделе уже вышли с установкой опор наружного освещения и контактной сети на объекте – отработали участок вблизи ТЦ «Мега», продвигаемся дальше, – цитирует Шестакова «СуперОмск». – Раздвинули снег на строительной площадке, будем его складировать и вывозить. Когда установится теплая погода, количество выполняемых работ и бригад увеличим. Займемся благоустройством прилегающей территории – планировкой пешеходных зон, велодорожки.

Сдать объект планируется к июлю или, может немного раньше.

– Рассчитываем завершить работы в контрактные сроки. Постараемся сработать чуть раньше, может быть, какие-то отдельные участки дороги чуть раньше открывать для движения. Но в этом вопросе решение будет приниматься из соображений безопасности всех участников процесса: автомобилистов, пешеходов, наших сотрудников, – отметил Шестаков.

В целом представитель подрядчика заявил, что все основные дорожные работы завершены еще в прошлом году. В частности, заменена дорожная одежда, уложены два слоя асфальта, построена новая ливневка и перенесены коммуникации.

Договор со «Стройтрастом» по бульвару Архитекторов рассчитан до 31 декабря 2025 года. Это срок сдачи всей исполнительной документации по проекту. По некоторым данным, дорогу окончательно откроют для движения к Дню города.