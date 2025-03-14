Этот новый сверхчистый продукт может широко использоваться во множестве разных отраслей.
В Омске началось производство белых масел. Благодаря уникальной трехступенчатой схеме достигается максимальная чистота продукта, которая дает возможность использовать его в пищевой, парфюмерно-косметической промышленности, медицине, а также многих других сферах.
Новые современные технологии производства и новые смазочные материалы – заслуга профессиональной команды компании. Благодаря уникальным технологическим возможностям и кропотливому труду инженеров-исследователей, технологов, операторов, сотрудников лабораторного контроля и многих других, ассортимент компании расширяется, быстро реагируя на запросы потребителей.
– Все достижения компании – это совокупный результат профессионализма, вовлеченности и творческого подхода к делу каждого сотрудника, – подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец. – Поэтому девиз «Газпром нефти»: «Энергия – в людях». Мы активно поддерживаем созидательное начало в наших специалистах и создаем условия для непрерывного развития и самореализации.
И немаловажно, что весомую роль в успехах всей команды играют молодые сотрудники. Их квалификация, энергия и талант становятся крепкой основой, например, для сложных и наукоемких проектов, которые осуществляет собственный Научно-исследовательский центр компании. О таких специалистах даже научно-популярные фильмы снимают, которые «заряжают» на карьерное движение не только их коллег, но и тех, кто сегодня только учится и еще выбирает будущую профессию.